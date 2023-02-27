دراسة صادمة.. مئات الشركات استبدلت بعض موظفيها بتطبيق "ChatGPT"!

بات خطر الذكاء الاصطناعي وشيكاً من تهديد وظائف البشر، بعدما كشفت دراسة حديثة، أن أكثر من نصف الشركات التي خضعت للدراسة في الولايات المتحدة استخدمت روبوت الدردشة "ChatGPT" الخاص بـ OpenAI، في بعض أعمالها.

وكشف ما يقرب من نصف هذه الشركات عن أن "ChatGPT" قد استبدلت بالفعل عدداً من موظفيها، وفقاً للاستطلاع الذي أجراه موقع "Resumebuilder.com"، والذي شارك فيه 1000 من قادة الأعمال.

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وقالت الشركات التي استعانت بـ "ChatGPT"، إنها وفرت المال باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي، مع توفير 48% من الشركات لأكثر من 50000 دولار و11% وفرت أكثر من 100000 دولار، وفقاً لما نقلته مجلة "Fortune"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال المؤلف الرئيس وراء الدراسة وكبير المستشارين المهنيين في "Resume Builder"، ستايسي هالر: "مع نمو هذه التكنولوجيا الجديدة في مكان العمل في الوقت الحالي، يحتاج العمال بالتأكيد إلى التفكير في كيفية تأثيرها على مسؤولياتهم الوظيفية الحالية".

وتستخدم الشركات "ChatGPT"، لكتابة الأكواد، والإعلانات، وإنشاء المحتوى ودعم العملاء، وإعداد ملخصات الاجتماعات.

وقال نحو 77% من الشركات التي تستخدم "ChatGPT"، إنها تستخدمها للمساعدة في كتابة توصيفات وظيفية، فيما قال نحو 66% إن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي يقوم بصياغة طلبات المقابلات.

وفي دراسة استقصائية، وجدت "Resume Builder" أن الباحثين عن عمل يستخدمون تطبيق الذكاء الاصطناعي لـ "ChatGPT" لكتابة السير الذاتية والخطابات التقديمية.

استخدم ما يقرب من 1 من كل 2 باحثين عن عمل حاليين وحديثين "ChatGPT" لكتابة سيرهم الذاتية و/ أو خطابات التعريف.

وكان معظم المستجيبين راضين عن نتائج "ChatGPT"، حيث قال 76% من المستجيبين إن جودة المواد المكتوبة بواسطة البرنامج "عالية" أو "عالية جداً".