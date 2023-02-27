"شاومي" تطلق هاتفاً جديداً لمنافسة "أبل" و"سامسونغ".. هذه مواصفاته!

أطلقت شركة "شاومي" هاتفها الذكي المخصص للشريحة العليا، عالمياً، يوم الأحد، في الوقت الذي تحاول فيه شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة الاستحواذ على حصة من سوق الهواتف الذي تسيطر عليه شركتا "أبل" و"سامسونغ".

وبعد إطلاق هاتف شاومي 13 و13 برو في الصين في ديسمبر، أعلنت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها، تقديم الأجهزة إلى الأسواق العالمية، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويحتوي هاتف "شاومي 13 برو" على شاشة بحجم 6.73 بوصة وأحدث معالج من شركة "كوالكوم" الأميركية - سناب دراغون 8 من الجيل الثاني.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسات وميزات أخرى مثل الشحن فائق السرعة. كما أشارت الشركة إلى قدرات الكاميرا الهائلة التي شاركت في هندستها مع شركة "Leica" الألمانية.

ويبدأ سعر هاتف "شاومي 13" من 1053 دولاراً، بينما تبدأ النسخة الأعلى "13 برو" من 1370 دولار.

ويأتي إطلاق الهاتف الجديد بعد عام صعب لصناعة الهواتف بشكل عام، وخاصةً بالنسبة لـ "شاومي"، والتي تراجعت شحناتها خلال عام 2022 بنسبة 26%، وفقاً لشركة الأبحاث "IDC"، وهو أكبر انخفاض بين أكبر 5 شركات هواتف. كما تحولت الشركة إلى الخسارة في ربع سبتمبر.

وخلال العام الماضي، تراجعت شحنات الهواتف الذكية إلى 1.21 مليار وحده، وهو ما يمثل أقل عدد من الهواتف المنتجة عالمياً منذ عام 2013، وفقاً لـ "IDC".

وتُظهر بيانات شركة الأبحاث "Canalys"، أن الهواتف الذكية المتطورة، التي تكلف أكثر من 800 دولار، شكلت 18% من إجمالي سوق الهواتف في عام 2022، ارتفاعاً من 11% في عام 2020.

وقالت "Canalys"، إن خطة "شاومي" لمنافسة "أبل"، و"سامسونغ" تواجه صعوبات كبيرة، إذ سيطرت الشركتان على 92% من سوق الهواتف في الشريحة العليا من السوق في عام 2022.