Exness للعربية: نتوقع رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة 4 مرات في 2023

توقع كبير استراتيجيي الأسواق في شركة Exness، وائل مكارم، في مقابلة مع "العربية"، اتجاه الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وقال مكارم: "نسبة توقعات رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بلغت 70%، فيما بلغت تقديرات الزيادة بواقع 50 نقطة أساس نحو 27%".

مادة اعلانية

وتابع: "نتوقع اتجاه الفيدرالي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة في شهري 5 و6 المقبلين أيضاً، لنصل إلى 4 رفعات خلال 2023 بواقع 25 نقطة أساس لنصل إلى مستوى 5.5% بنهاية العام".

اقرأ المزيد: محضر "الفيدرالي" الأميركي يكشف تصميما على مواصلة مكافحة التضخم

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ وقتا أطول لكبح التضخم المرتفع، حيث سيستمر في سياسة زيادة الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مع الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وأشار إلى أن الأسواق بدأت تسعر على معدلات فائدة 5.5% في نهاية العام ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 5% ببداية العام، ولكن في حال ظهور توقعات جديدة، تشير إلى زيادة الفائدة لمستوى 6% حينها سنرى موجة من المخاوف في أسواق الأسهم.