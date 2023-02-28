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خاص

مسؤول للعربية: "صندوق الاكتتابات" يعتزم إدراج 9 شركات في سوق أبوظبي خلال 2023

رأسمال صندوق أبوظبي للاكتتابات يبلغ 5 مليارات درهم

دبي - العربية.نت
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كشف سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن استقبال صندوق أبوظبي للاكتتابات أكثر من 50 طلباً من شركات مهتمة مع توقعات بإدراج 8 إلى 9 شركات بدعم من الصندوق هذا العام.

وأضاف القبيسي في مقابلة مع "العربية"، أن صندوق أبوظبي للاكتتابات يساعد الشركات التي تستهدف الإدراج في سوق أبوظبي.

وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للاكتتابات يدعم الشركات العائلية لإدراجها ويعمل على تجهيزها للطرح العام، لافتا إلى أن 5 شركات عائلية وقعت مع صندوق أبوظبي للاكتتابات.

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وذكر أن الصندوق وقع أيضا مع 3-4 شركات عائلية مملوكة من الأجانب، ويجرى التفاوض مع شركات أخرى للاستفادة من هذه الخدمة.

وأفاد القبيسي بأن رأسمال صندوق أبوظبي للاكتتابات يبلغ 5 مليارات درهم، مضيفا أن الصندوق يعمل على دعم تنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الأسواق المالية الإماراتية تشهد مستويات سيولة جيدة، وحجم استثمارات كبيرة، مؤكدا على دور صندوق الاكتتابات في جذب الاستثمار الصحيح لإدراجه في السوق المالية.

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