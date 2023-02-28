"موتورلا" تعرض هاتفاً ذكياً شاشته قابلة للتمدد عمودياً

طرحت شركة "موتورلا" مفهوما جديدا حول هاتف جديد ذكي يمكن تمديد شاشته عبر تحريك للأعلى.

ومن المقرر أن يعرض الهاتف، في المؤتمر التكنولوجي "Mobile World Congress" في برشلونة، والذي يحتوي على شاشة مرنة مقاس 5 بوصات تمتد إلى 6.5 بوصة عند دفعها لأعلى.

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وتركز "موتولار" في هاتفها الجديد، على فكرة مفادها، تقديم شاشة بحجم كبير متعددة المهام، وتسمح بإنتاجية أكبر، مع سهولة وضعه داخل جيبك، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولكن الهاتف لن يكون متاحاً للشراء قريباً، إذ لا يزال في مرحلة من التطوير، كما لم تكشف الشركة عن السعر المتوقع.

ولم تعد موتورولا اللاعب الرئيسي في صناعة الهواتف المحمولة كما كانت في السابق - فقد شحنت الشركة 51 مليون وحدة في عام 2021، وفقاً لشركة البيانات الألمانية "Statista".

ويُظهر التصميم على الأقل الابتكار في سوق كافح من أجل ابتكار ميزات جديدة لإثارة حماس المستهلكين.

تأمل الشركات في تغيير ذلك بعوامل شكل جديدة، مثل شاشات العرض القابلة للطي.

من جانبه، قال كبير المحللين في "CCS Insight"، بن وود: "إن موتورلا تؤكد على الابتكار الجاري باستخدام تقنية العرض المرنة مع عدد كبير من المنتجات التي تختبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من عوامل الشكل".

يأتي الجهاز في وقت يتألم فيه صانعو الهواتف الذكية.

في العام الماضي، شهدت الصناعة انخفاضاً في المبيعات بنسبة 11.3% حيث شد المستهلكون أحزمتهم، مما أدى إلى تفاقم الاتجاه المستمر للأشخاص الذين يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول مع تزايد ترقيات اللاعبين الرئيسيين.

كما كشفت "لينوفو"، التي تمتلك "موتورولا"، عن جهاز كمبيوتر محمول قابل للطي في المؤتمر هذا الأسبوع. مثل الهاتف، يرتفع الكمبيوتر المحمول ببطء عمودياً بحيث يمكنك رؤية المزيد من صفحات الويب أو فتح العديد من التطبيقات على شاشة واحدة.