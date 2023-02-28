مؤسسات مالية: 102.6 ريال سعر سهم "سابك" المستهدف خلال 12 شهرا

أوصت 57% من 15 مؤسسة مالية محلية وعالمية بشراء سهم السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، فيما أصى 29% منهم الاحتفاظ، فيما أوصى 14% من المؤسسات بالبيع.

وذكرت هذه المؤسسات التي تقوم بتقييم سهم "سابك"، أن متوسط السعرِ المستهدف خلال 12 شهراً، يقفُ عند 102.6 ريال للسهم، وهو أعلى بنحوِ 16% من السعرِ الحالي.

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ويأتي بنك "HSBC" من بينِ المؤسسات العالمية التي توصي ببيع السهم، وقدر السعرَ العادلَ للسهم عند 78 ريالا، بينما "جي بي مورغان" يرى السعر العادل للسهم عند 100 ريال ويوصي بالشراء، وكذلك "غولدمان ساكس" يرى السعرَ العادل للسهم عند 103.8 ريال، ويوصي بالشراء أيضا.

أما البنوك السعودية التي تغطي السهم، فإن شركة "SNB" كابيتال ترى السعرَ العادلَ للسهم عند 95.4 ريال، وتوصي بالشراء، بينما الراجحي كابيتال ترى السعر العادلَ عند 90 ريالاً، وتوصي بالاحتفاظ أو الحياد.

أما شركة الرياض المالية فترى سعر السهم العادل عند 95 ريالاً، وتوصي بالاحتفاظ أيضا.

ومنذ مطلع العام 2023، خيم الاستقرار على أداء سهم سابك، بينما ينخفض بنسبة 27% على مدار عام كامل، وبمقارنته بأداء مؤشر "تاسي" على مدار عام فإنه متراجع بنحو 20%.

يذكر أن هذه التوصيات كانت قبل صدور النتائج صباح اليوم الثلاثاء، وبالتالي من المتوقع تحديثها بعد النتائج.

وصباح اليوم، أظهرت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المالية السنوية، تراجع صافي أرباحها بنسبة 94% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 0.29 مليار ريال (0.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي دخل "سابك" بنسبة 84% مقارنة بصافي دخل بلغ نحو 1.84 مليار ريال (0.49 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022.

وانخفض صافي أرباح "سابك" بنسبة 28.35% في 2022، إلى نحو 16.53 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.07 مليار ريال في 2021.

وأرجعت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، سبب انخفاض صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع قابل ذلك جزئيًا زيادة في الكميات المبيعة.

وذكرت أنه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال قابل ذلك جزئيا تسجيل مكاسب من إعادة تقييم و بيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال.