رئيس "OMT" للعربية: لبنان يستقبل تحويلات مالية بالمليارات من هذه الدول

قال رئيس مجلس إدارة شركة "OMT" لتحويل الأموال في لبنان توفيق معوض، في مقابلة مع "العربية"، إن حجم التحويلات المالية عبر الوسائل الإلكترونية إلى لبنان يصل إلى 1.8 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن تقديرات البنك الدولي للتحويلات المالية إلى لبنان سنويا تقدر بنحو 7 - 8 مليار دولار.

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وأوضح أن حجم التحويلات من الخارج إلى لبنان عبر الوسائل التقليدية تقدر بنحو 5 - 5.5 مليار دولار سنوياً.

وبيّن أن السعودية والإمارات تأتيان في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي من حيث حجم التحويلات إلى لبنان، بعد أستراليا وأميركا اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية.

وتابع :"تقدر حصة "OMT" لتحويل الأموال في لبنان بنحو 81% عبر الوسائل الإلكترونية".