اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

رئيس "OMT" للعربية: لبنان يستقبل تحويلات مالية بالمليارات من هذه الدول

أكد أن أستراليا والولايات المتحدة والسعودية أكبر 3 مصادر للتحويلات المالية من الخارج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس إدارة شركة "OMT" لتحويل الأموال في لبنان توفيق معوض، في مقابلة مع "العربية"، إن حجم التحويلات المالية عبر الوسائل الإلكترونية إلى لبنان يصل إلى 1.8 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن تقديرات البنك الدولي للتحويلات المالية إلى لبنان سنويا تقدر بنحو 7 - 8 مليار دولار.

وأوضح أن حجم التحويلات من الخارج إلى لبنان عبر الوسائل التقليدية تقدر بنحو 5 - 5.5 مليار دولار سنوياً.

أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار بيع البروبان في مارس طاقة أرامكو أرامكو وسوناطراك تخفضان أسعار بيع البروبان في مارس

وبيّن أن السعودية والإمارات تأتيان في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي من حيث حجم التحويلات إلى لبنان، بعد أستراليا وأميركا اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية.

وتابع :"تقدر حصة "OMT" لتحويل الأموال في لبنان بنحو 81% عبر الوسائل الإلكترونية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال على المتاحف الفرنسية بعد كورونا.. واللوفر يستقبل 7.8 مليون زائر إقبال على المتاحف الفرنسية بعد كورونا.. واللوفر يستقبل 7.8 مليون زائر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط