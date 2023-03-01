"نايت فرانك" للعربية: الرياض ثالث مدن العالم ارتفاعا بأسعار العقارات بسبب زيادة الطلب

قال كبير المحللين في نايت فرانك، ليام بيلي، إن مدينة الرياض احتلت المركز الثالث عالميا العام الماضي في ارتفاع أسعار العقارات السكنية وذلك بسبب الطلب الكبير من المستثمرين.

وأضاف ليام بيلي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن سوق العقارات السكنية سجل نمواً 5.2% في 2022، فيما ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في دبي بنسبة 44% العام الماضي، وسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دبي بنسبة 14% في 2023.

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"وجاءت على رأس أسواق العقار الألترا برايم مدينتي نيويورك ولندن، مع ملاحظة عودة المستثمرين الأثرياء لسوق العقارات في لندن"، وفقا لكبير محللي "نايت فرانك".

وأظهر تقرير "نايت فرانك" السنوي للثروات، أن الأثرياء يمتلكون 3.7 مسكن كمتوسط عالميا.

وأظهر التقرير أن 17% من الأثرياء اشتروا مسكنا في 2022، ويعتزم 15% من الأثرياء شراء مسكن في 2023.

وجاءت إمارة دبي الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات الفاخرة بين 100 مدينة، واحتلت مدينة أسبن في المرتبة الثانية بنمو 28%، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة بارتفاع 25 %.