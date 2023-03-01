اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"نايت فرانك" للعربية: الرياض ثالث مدن العالم ارتفاعا بأسعار العقارات بسبب زيادة الطلب

كبير محللي "نايت فرانك": هناك طلب مرتفع على العقار في السعودية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال كبير المحللين في نايت فرانك، ليام بيلي، إن مدينة الرياض احتلت المركز الثالث عالميا العام الماضي في ارتفاع أسعار العقارات السكنية وذلك بسبب الطلب الكبير من المستثمرين.

وأضاف ليام بيلي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن سوق العقارات السكنية سجل نمواً 5.2% في 2022، فيما ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في دبي بنسبة 44% العام الماضي، وسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات الفاخرة في دبي بنسبة 14% في 2023.

"وجاءت على رأس أسواق العقار الألترا برايم مدينتي نيويورك ولندن، مع ملاحظة عودة المستثمرين الأثرياء لسوق العقارات في لندن"، وفقا لكبير محللي "نايت فرانك".

وزيرة التخطيط المصرية: الدولار والجنيه خياران لتقييم أصول الدولة قصص اقتصادية اقتصاد مصر وزيرة التخطيط المصرية: الدولار والجنيه خياران لتقييم أصول الدولة

وأظهر تقرير "نايت فرانك" السنوي للثروات، أن الأثرياء يمتلكون 3.7 مسكن كمتوسط عالميا.

وأظهر التقرير أن 17% من الأثرياء اشتروا مسكنا في 2022، ويعتزم 15% من الأثرياء شراء مسكن في 2023.

وجاءت إمارة دبي الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات الفاخرة بين 100 مدينة، واحتلت مدينة أسبن في المرتبة الثانية بنمو 28%، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة بارتفاع 25 %.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ علماء أميركيون يعملون على تطوير حواسيب تحاكي وظائف خلايا المخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط