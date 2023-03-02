خاص
الرئيس التنفيذي لـ"أكوا باور": برنامج "شريك" هام لتحفيز وتمكين الشركات في التوسع
برنامج "شريك" يعلن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى بقيمة 192 مليار ريال
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبو نيان، إن برنامج "شريك" يلعب دورا محوريا في تحفيز وتمكين الشركات من التوسع داخليا وخارجيا.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن البرنامج يحفز على لوضع لبنة لتقنيات جديدة ومنشآت صناعية متميزة لاستثمارات الشركات في السعودية وتصديرها خارج المملكة.
مادة اعلانية
أعلن برنامج شريك عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى في المملكة بقيمة 192 مليار ريال لتشمل عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.
اقرأ أيضاً
-
"معادن" للعربية: نستهدف 10 أضعاف حجم الشركة الحالي بحلول عام 2040روبرت ويلت: سنستثمر جزءا كبيرا من رأس المال في مجمعين صناعيين قصص اقتصادية
-
"العربية أبوظبي" تدشن رحلة مباشرة إلى "باكو" سبتمبر المقبلأعلنت "العربية أبوظبي" عن بدء رحلاتها المباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان.وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي ... سياحة وسفر
-
"الأنصاري" للصرافة تعتزم مضاعفة توزيعاتها إلى 600 مليون درهم قبيل الطرحتوقعات بإدراج الشركة في دبي بالربع الأول من العام الحالي قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية