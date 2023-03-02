الرئيس التنفيذي لـ"أكوا باور": برنامج "شريك" هام لتحفيز وتمكين الشركات في التوسع

قال رئيس مجلس إدارة أكوا باور محمد أبو نيان، إن برنامج "شريك" يلعب دورا محوريا في تحفيز وتمكين الشركات من التوسع داخليا وخارجيا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن البرنامج يحفز على لوضع لبنة لتقنيات جديدة ومنشآت صناعية متميزة لاستثمارات الشركات في السعودية وتصديرها خارج المملكة.

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أعلن برنامج شريك عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى في المملكة بقيمة 192 مليار ريال لتشمل عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية بهدف المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.