من يسيطر على حركة الإنترنت؟

كشف تقرير جديد صادر عن شركة "Sandvine" عن تطبيقات الويب المسؤولة عن معظم حركة الإنترنت في العالم. وتأكيداً على شعبية خدمات البث، تمثل حسابات "نتفليكس" أكبر عدد من الميغابايت بنسبة 14.9%.

وأظهر التقرير، أن موقع "YouTube"، ليس بعيداً جداً عن الركب إذ يستحوذ على 11.4%.

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علاوة على ذلك، ولكن مع حصة كبيرة، فإن "Disney +"، مسؤولة عن 4.5%. ويضاف إليهم "أمازون برايم فيديو" بحصة 2.8%، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعد الوسائط الاجتماعية والألعاب من الفئات البارزة الأخرى، حيث تخلق "تيك توك"، و"فيسبوك"، و"بلاي ستيشن"، و"إكس بوكس" كميات كبيرة من حركة المرور العالمية في عام 2022.

وخلال سنوات جائحة كورونا، ازداد انتشار خدمات البث عبر الإنترنت.