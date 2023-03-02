"بالوكو" للعربية: ألبانيا تنتج 100%؜ من طاقتها عبر مصادر متجددة

قالت وزيرة البنية التحتية والطاقة في جمهورية ألبانيا، بيليندا بالوكو، في مقابلة لبرنامج "مستقبل الطاقة"، إن ألبانيا تشكل حالة دراسية لكل أوروبا لأنها تنتج 100%؜ من طاقتها عبر مصادر الطاقة المتجددة لذلك لم نعانِ أي إشكالية بسبب الغاز الروسي.

وأضافت بالوكو، أنه رغم اعتمادنا الكامل على الطاقة المتجددة، إلا إننا أصبحنا مكشوفين في أسواق الطاقة العالمية مما اضطرنا لاستيراد نحو 20%؜ من احتياجات الدولة.

مادة اعلانية

وكشفت أنه خلال 2022، قامت الحكومة الألبانية وشركات الطاقة القومية بإنفاق نصف مليار يورو لتوفير الطاقة للمواطنين.

"لدينا هدف طموح وهو تحقيق زيادة في طاقتنا الإنتاجية بحلول 2030 بنحو 4 تيراواط، وتحويل ألبانيا من دولة تعتمد كليا على الاستيراد لدولة تعتمد كليا على التصدير، نحن نعمل على إيجاد خليط مستدام من موارد الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة قد يبدو نهجا رائجا، إلا أننا نسعى إليها من أجل تحقيق أمن الطاقة في دولتنا"، بحسب بالوكو.

وتابعت :"لهذا نعمل حاليا على مشروع جديد لإنتاج الطاقة عبر وحدات تخزين الغاز العائمة المتمركزة في جنوب ألبانيا وحسب توفير الغاز المسال، وهدفنا يمكن تحقيقه بالطبع إن وصلنا إلى هذا النوع من المزيج"، بحسب بالوكو.

وأوضحت أن العنصر الأساسي للنجاح هو التناغم بين مشاريع القطاع العام والحكومي والقطاع الخاص، ومثال بسيط على ذلك هو أنه في 2022، حصلنا على 1.7 غيغاواط من الاستثمارات في الطاقة المتجددة من القطاع الخاص وكان انعكاس ذلك على الاقتصاد بقيمة 1.1 مليار يورو. ونرى أن هذا الاستثمار سيصل في المستقبل إلى أكثر من 20 مليار يورو بحلول 2030.