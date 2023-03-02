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خاص

"الأنصاري" للصرافة تعتزم مضاعفة توزيعاتها إلى 600 مليون درهم قبيل الطرح

توقعات بإدراج الشركة في دبي بالربع الأول من العام الحالي

دبي - العربية.نت
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تعتزم شركة الأنصاري للخدمات المالية لمضاعفة توزيعاتها لعام 2023 قبل طرحها العام الأولي المحتمل، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

وتخطط الشركة لرفع توزيعاتها المستهدفة إلى ما لا يقل عن 600 مليون درهم.

وأضافت المصادر أن الأنصاري تسعى لدفع توزيعات متساوية في أكتوبر وأبريل 2024، وتعتزم توزيع ما لا يقل عن 70% من صافي الأرباح بعد ذلك.

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ومن المتوقع أن تدرج "الأنصاري" في دبي في الربع الأول من العام الحالي.

من جانبه، قال رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان، إن سياسة توزيعات الأرباح لا سيما في الشركات العائلية والمتوسطة والكبيرة قبل الطرح تكون نوعاً من إدارك القيمة المحققة للمؤسسين.

وأضاف طوقان، في مقابلة مع "العربية"، أن وضوح السياسات ومضاعفة التوزيعات هي سياسة صحية جداً، في ظل بحث المستثمرين عن عوائد توزيعات نقدية تعوض مخاطر التضخم وعوائد الفرص البديلة.

رئيس الاستثمار في BHM Capital، طلال طوقان

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