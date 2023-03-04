اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الحرب التجارية بين الصين وأميركا (تعبيرية)
الحرب التجارية بين أميركا والصين - صورة تعبيرية
الحرب التجارية

الحرب تتسع.. شركات صينية تدخل القائمة السوداء للتجارة الأميركية

إضافة شركتين جديدتين بسبب تورطهما المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أضافت الولايات المتحدة الأميركية، شركتين تابعتين لشركة الجينات الصينية "بي جي آي" إلى قائمتها السوداء التجارية بسبب مزاعم بأنها أجرت تحليلاً وراثياً وأنشطة مراقبة لصالح السلطات في بكين، والتي تقول واشنطن إنها استخدمت لقمع الأقليات العرقية في الصين.

وفق بيان، قالت وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على ضوابط التصدير، إن "بي جي آي ريسيرش" و"بي جي آي تك سولوشنز" التابعتين لهونغ كونغ يمثلان خطرًا كبيرًا من التحول إلى البرامج العسكرية الصينية".

وأشارت وفق شبكة "CNN"، إلى أن "إضافة هذه الكيانات تستند إلى المعلومات التي تشير إلى أن جمعها وتحليلها للبيانات الجينية يشكل خطرًا كبيرًا للمساهمة في المراقبة والمراقبة من قبل حكومة الصين، والتي تم استخدامها في قمع الأقليات العرقية".

أميركا توافق على 192 ترخيصا لصادرات إلى شركات صينية محظورة  اقتصاد أميركا و الصين أميركا توافق على 192 ترخيصا لصادرات إلى شركات صينية محظورة 

كانت وزارة التجارة الأميركية، قد أضافت شركتين أخريين تابعين لمجموعة "بي جي آي" في عام 2020، إلى القائمة السوداء للتجارة بسبب تورطهما المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في أقصى غرب الصين في منطقة شينجيانغ.

وفي ذلك الوقت، أصدرت مجموعة "بي جي آي" بيانًا نفت فيه المزاعم، قائلة إنها "لا تشارك في ممارسات غير أخلاقية ولا توفر تكنولوجيا الجينات لمراقبة الأويغور".

لكن الجماعات الحقوقية قامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك العمل القسري والتطبيق القسري لتنظيم الأسرة وسياسات تحديد النسل على الأقليات الأويغورية، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة العام الماضي.

ودأبت الصين على التراجع عن هذه التقارير بنفي قاطع.

وتضم القائمة الأخيرة التي جمعتها وزارة التجارة الأميركية ما مجموعه 28 كيانًا صينيًا، أربعة من باكستان، وثلاثة من ميانمار وواحد من كل من بيلاروسيا وروسيا وتايوان. وبمجرد أن يتم الإدراج في القائمة، فإن ذلك يعني أن الكيانات محظورة من شراء التكنولوجيا الأميركية وغيرها من السلع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف أوكرانية من شن روسيا هجوم مباغت من جهة الغرب مخاوف أوكرانية من شن روسيا هجوم مباغت من جهة الغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط