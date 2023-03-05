مع صعود الدولار.. الذهب يخترق مستويات جديدة في مصر

بدعم من الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع مسجلة مستويات جديدة.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق العالمية بنسبة 2.4%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير الماضي، نتيجة تراجع الدولار، وعوائد السندات الأميركية، ورغم التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

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وعند التسوية يوم الجمعة الماضية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل المقبل بنسبة 0.8% أو 14.10 دولار لتسجل 1854.60 دولار للأوقية. وسجل العقد الأكثر نشاطًا من المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 2.4% في إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي.

وانعكس ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع الدولار محليا مقابل الجنيه على أسعار الذهب في مصر.

وفق بيان، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات بداية الأسبوع، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 1830 جنيهًا.

وأوضح أن غرام الذهب عيار 24 ارتفع ليسجل مستوى 2092 جنيهًا، وسجل غرام الذهب عيار 18 مستوى 1569 جنيهًا، وسجل غرام الذهب عيار 14 نحو 1220 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 14640 جنيهًا.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 65 جنيهًا خلال تعاملات يوم الجمعة، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1760 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1825 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1844 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1856.5 دولارًا.

تأتي ارتفاعات أسعار الذهب بالتزامن مع الارتفاعات التي سجلها الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، مع عودة الحديث عن السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

في السوق الرسمية، جاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.72 جنيه للشراء، مقابل 30.77 جنيه للبيع. ولدى 21 بنكاً بقيادة البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي مصر، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى30.67 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30.77 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.67 جنيه للبيع.

في المقابل، وعلى الرغم من التعاملات التي تتم على نطاقات محدودة، فقد بدأت السوق السوداء تلتقط أنفاسها حيث قال متعاملون عن سعر صرف الدولار وصل إلى مستوى 32 جنيهاً في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سوق العملات العالمية، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة العملات الرئيسية بنسبة 0.4% إلى مستوى104.609 نقطة في التعاملات الأخيرة.