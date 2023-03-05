"أكوا باور": 7 محطات جديدة رفعت الربح التشغيلي 300 مليون ريال في 2022

قال المدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة "أكوا باور" عبد الحميد المهيدب، إن نموذج عمل "أكو باور" يركز على 4 نقاط أساسية في التطوير والاستثمار والتشغيل وتحسين الكفاءة.

وأضاف المهيدب في مقابلة مع "العربية" أن النقاط الأربع ساهمت في زيادة ربح الشركة ووصولها إلى 1.5 مليار ريال في عام 2022.

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وأشار إلى إغلاق مالي لـ 3 مشاريع جديدة في العام الماضي تشمل مشروعا لتحلية المياه في السعودية، ومشروعين في أوزبكستان لطاقة المياه.

وذكر أنه تم تشغيل 7 وحدات أو محطات بشكل جزئي أو كامل في عام 2022، لافتا إلى أن هذه المحطات زادت الربح التشغيلي للشركة بأكثر من 300 مليون ريال.

وأظهرت النتائج المالية السنوية لشركة أكوا باور، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 93.8% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 657 مليون ريال، مقارنة بنحو 339 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، فإن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 103% في 2022 إلى نحو 1.54 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 759 مليون ريال في 2021.

وأفاد المدير التنفيذي للشؤون المالية بالشركة بأن أسعار الفائدة ارتفعت 4 أضعاف في العامين الأخيرين، وهذا يؤثر على الإغلاقات المالية للمشاريع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وتحديد التعرفة.

وذكر المهيدب أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن مشروع "نيوم للهيدروجين" وهو واحد من أكبر المشاريع من حيث الإغلاق المالي بقيمة 8.5 مليار دولار، مضيفا: "متفائلون خلال الفترة المقبلة لإتمام عدد من الإغلاقات المالية".

وقال المهيدب إن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر واحد من أكثر المشاريع الريادية في المملكة اليوم، ويستهدف إنتاج 4.6 غيغاواط من الكهرباء، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء بعد تشغيل المشروع بشكل كامل".

وكشف أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع "نيوم"، وحصلت الشركة على تمويل من أكثر من 23 بنكا دوليا وإقليميا، بجانب عدد من الصناديق المحلية.

وحول إصدار الشركة صكوكا بقيمة 1.8 مليار ريال، أشار المهيدب إلى أن الصكوك المصدرة تعكس ثقة المستثمرين بالنطاق الأول، موضحا أن 30% من المستثمرين في الصكوك هم من غير البنوك.

وأضاف أن الثقة في خطط "أكوا باور" تلعب دورا كبيرا في التسعير، حيث فضلت الشركة الحصول على سعر فائدة متحرك للصكوك وفق رؤية الشركة لأسعار الفائدة في الـ7 سنوات المقبلة.