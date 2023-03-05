"لجام للرياضة" للعربية: سجلنا أعلى رصيد من الإيرادات المؤجلة بـ400 مليون ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة "لجام للرياضة" عدنان الخلف، إن الشركة مستمرة في التوسع، حيث أضافت عدد أندية في العام الماضي بنفس المعدل المسجل في السنوات الخمس الماضية منذ الإدراج.

وأضاف الخلف في مقابلة مع "العربية"، أن النمو المسجل في الشركة كان على صعيد الأندية الرجالية والنسائية، كذلك الأندية الجديدة والقائمة منذ 15 عاما.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن النمو كان على جميع قطاعات الشركة بنسب متقاربة تتراوح بين 20% إلى 30%.

وأوضح الخلف أن "لجام" سجلت أرقاما جيدة على صعيد الإيرادات والأرباح وعدد المشتركين في العام الماضي.

ولفت إلى إنشاء شركة تابعة في مجال الاستثمارات للتخصص في رياضات إضافية، وحاليا يجرى العمل على تنشيط رياضات الأطفال.

وقال الخلف إن مشاريع الشركة الجديدة قد تستغرق ما بين 8 إلى 24 شهرا حتى تحقق إيرادات، متوقعا الاستمرار في نفس معدلات المصاريف الحالية ونمو المبيعات بنفس المعدلات المسجلة في الفترة الماضية.

وتابع: "إذا أضفنا خطوط إيرادات أخرى قد تساهم في مواجهة أي تضخم في المصاريف سواء بسبب التكاليف التشغيلية المباشرة أو غير المباشرة".

وأوضح أن الشركة حصلت على أسعار تفضيلية في جميع المنتجات التمويلية من البنوك مما خفض تكلفة التمويل، وجاء ذلك بفضل سرعة تعافي الشركة من جائحة كورونا مقارنة مع جميع الشركات في المنطقة.

وكشف عن تسجيل الشركة أعلى رصيد من الإيرادات المؤجلة وصلت إلى 400 مليون ريال، وهذا يساعد في توفير التمويل ويزيد من التدفقات النقدية للشركة ويساعد في التوسعات باعتماد أقل على تكاليف التمويل.