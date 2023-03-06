رئيس "بريسايت" للعربية: سنستخدم متحصلات الاكتتاب في التوسع الدولي

قال عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "بريسايت"، إن خطة الشركة طموحة والأهداف المرجوة من طرح أسهمها في سوق أبوظبي تتضمن التوسع الدولي، ودعم الأبحاث والتطوير.

وتخطط مجموعة جي 42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي لإجراء طرح عام أولي حجمه 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) لوحدتها بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وأضاف الشرجي في مقابلة مع "العربية"، أن "بريسايت" شركة تتبع مجموعة "جي 42 للذكاء الاصطناعي" بأبوظبي، وقامت بتحديد السعر الأنسب للطرح بعد التشاور مع بيوت خبرة.

وتعتزم "بريسايت" طرح 1.36 مليار سهم جديد، تمثل 32% من الشركة قبل الطرح، بسعر 1.34 درهم للسهم الواحد في عملية لزيادة لرأس المال.

وأوضح الشرجي أن "بريسايت" شركة ناشئة تأسست في عام 2020، وتقدم أكثر من 10 منتجات مختلفة، وتدير أكثر من 100 خوارزمية.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، من أبرزهم جهاز أبوظبي للرقابة المالية، كما كانت الشركة مسؤولة عن تأمين معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن الشركة لديها عملاء خارج الدولة، في أكثر من 14 دولة.

وقال الشرجي، إن الشركة أبرمت اتفاقية استثمار استراتيجي مع الشركة العالمية القابضة، وهذا يدل على ثقتهم في شركة "بريسايت" ونموها بشكل كبير في المستقبل.

وأضاف أن هامش الأرباح لدى الشركة مرتفع جدا يصل إلى 35% فأعلى في الأداء السنوي، بينما الأرباح في سنتين بحوالي من 15% إلى 20%، وهذه العوائد القوية شجعت على طرح الشركة للاكتتاب العام.

وذكر أن 83% من عقود الشركة طويلة الأجل، لذا تستطيع الشركة تحديد حجم الأرباح المرجحة، كما أن دخول الشركة للأسواق العالمية يفتح مجالا للنمو السريع جدا.