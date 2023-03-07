سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة السادسة على التوالي

واصلت سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ارتداده قوية للمؤشر بعد هبوطه دون مستوى 10 نقاط في جلسة 27 فبراير.

وارتفع مؤشر "تاسي" نحو 25 نقطة ليرتفع إلى مستوى 10473 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.58 مليار ريال عند نهاية الجلسة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 132 شركة من إجمالي 224 شركة.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال حسين الرقيب مدير مركز "زاد للاستشارات"، إن سوق الأسهم السعودية صارت مغرية للاستثمار عندما كسر المؤشر الرئيسي مستوى 10 آلاف نقطة في الأسبوع الماضي.

وأضاف الرقيب: "كان هناك تخوف لنتائج الشركات لاسيما في قطاع البتروكيماويات، ولكن السوق امتصت هذه الصدمة".

وأشار إلى أن جميع الشركات باستثناء المدرجة بقطاع البتروكيماويات سجلت نتائج جيدة خصوصا في القطاع المصرفي الذي سجل ارتفاعا كبيرا في الأرباح.

وكانت أسهم شركات: ثمار، والوطنية للتعليم، ومبكو، وسيسكو، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا في جلسة الثلاثاء بنسب تراوحت بين 9.9% و3.6%، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والجوف، والكثيري، وسيرا، والخبير ريت فالأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 6.2%، 2.85%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعودية، والإنماء، وإس تي سي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: إس تي سي، والراجحي، والأهلي، وأمريكانا، والإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.