"اتصالات" الإمارات للعربية: إطار تعاون جديد مع "فودافون" ونترقب رفع حصتنا بـ"موبايلي"

كشف الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة e&" الإماراتية حاتم دويدار، في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، أن مجموعة الإمارات للاتصالات تخطط لإطلاق إطار تعاون جديد مع مجموعة فودافون العالمية، خلال أسابيع.

وقال دويدار، إن حصة "مجموعة e&" في أسهم مجموعة فودافون العالمية اقتربت من حاجز الـ15%.

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وأشار أن المجموعة لديها طموح كبير في الحصول على الموافقات الحكومية لزيادة حصتها البالغة 28% في أسهم رأسمال شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية.

وأوصى مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام الماضي بواقع 40 فلسا للسهم، وبذلك يرتفع إجمالي ما وزعته الشركة عن عام 2022 إلى 80 فلسا للسهم وهو ما يتماشى مع توزيعات 2021 و2020

يأتي ذلك على خلفية تحقيق الشركة نموا بأرباح العام الماضي بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 10 مليارات درهم.

هذا وكانت أرباح الربع الأخير قد نمت 25% على أساس سنوي إلى 2.7 مليار درهم.

أما بالنسبة لتوصيات المحللين للسهم بحسب استطلاع بلومبرغ، 80% ينصحون ببيع السهم فيما 20% يوصون بالاحتفاظ به.