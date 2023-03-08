الحكم على زوج بدفع 200 ألف يورو لطليقته بسبب ربع قرن من الأعمال المنزلية

أمرت محكمة إسبانية رجلاً بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة مقابل 25 عاماً من العمل المنزلي من دون أجر، بالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، وفقاً لما أظهرته وثائق قضائية يوم الثلاثاء.

وقضت المحكمة على الزوج بدفع 204،624 يورو (218،300 دولار) احتُسبت "على أساس الحد الأدنى للأجر" طوال فترة زواجهما، بحسب حكم صادر عن محكمة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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عُقد زواجهما في عام 1995 وفقاً لنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

وجاء في الحكم أن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج "للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك".

وأظهرت الأوراق القانونية تفصيلاً ما كانت الزوجة لتكسبه سنوياً خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 وديسمبر 2020.

كما أُمر الزوج السابق بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهرياً لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عاماً.

وفي حديث إذاعي، قالت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، إن زوجها "لم يكن يريدها أن تعمل" خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى "العلاقات العامة وتعمل كمدربة".

لكن ما خلا ذلك، "كرستُ نفسي حصرياً للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل"، على حد قولها.