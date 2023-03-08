مؤسسات مالية توصي بشراء سهم "أغذية" الإماراتية.. والسعر المستهدف 5.58 درهم

أوصت 83% من 6 مؤسسات مالية محلية وعالمية تقومُ بتغطيةِ شركة "أغذية" الإماراتية بشراء السهم، فيما أوصى 17% المتبقية بالاحتفاظ.

وأظهرت نتائج "أغذية" السنوية ارتفاع الأرباح بنسبة 14% إلى 246.8 مليون درهم، بدعم من ارتفاع الإيرادات 33%.

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وأوصى مجلس الإدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8.25 فلس للسهم عن النصف الثاني من 2022.

وحسب التوصيات الصادرة من المؤسسات المالية، يبلغ متوسطُ السعرِ المستهدف، خلال 12 شهراً، نحو 5.58 درهم للسهم.

وأوصى بنك أبوظبي الأول بشراء السهم، وحدد السعرَ العادلَ للسهم عند 7.40 درهم، كذلك "إي إف جي هيرميس" توصي بشراء السهم وترى السعرَ العادلَ عند 6.5 درهم.

أما أرقام كابيتال، فتوصي بالاحتفاظ بالسهم، وترى السعرَ العادلَ للسهم عند 4.71 درهم.

وبالنسبة للمؤسسات العالمية التي تغطي السهم، فقد أوصى بنك "HSBC" بشراء السهم مع تحديد السعرَ العادلَ عند 5.12 درهم.

وارتفع سهم "أغذية" بنسبة 13.7% منذ مطلع العام، وزاد على مدار عام كامل فهو مرتفع 41%

وينخفض سهم "أغذية" بنسبة 20% عند مقارنته بأداء مؤشر سوق أبوظبي على مدار عام.

وتمت هذه التوصيات قبل صدور النتائج المدققة صباح اليوم، بالتالي من المتوقع تحديثها.