السعودية من أفضل 10 دول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر المحمول

تجاوز إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية في السعودية 25 مليار دولار ما يعادل 93 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الست الماضية، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا في السعودية ضمن فعاليات منتدى الاتصالات والتقنية.

وساهمت هذه الاستثمارات بتحسن كبير في جودة الخدمات. منها زيادة انتشار الانترنت في المملكة ليبلغ نحو 99%، كما تضاعفت سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لتصل إلى 180 ميغابت في الثانية، أي 11 ضعف السرعة السابقة وضعف المتوسط العالمي، ما يجعل المملكة واحدة من أفضل 10 دول في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

مادة اعلانية

كما أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا خدمة الإنترنت فائق السرعة في 21 ألف قرية ومنطقة في السعودية، بما يضمن استمرارية خدمات الاتصال لأكثر من 5 ملايين شخص.

وبلغت تغطية شبكة 5G في المملكة 53% في المملكة، بينما في الرياض تجاوزت 94%. ووصلت تغطية الألياف الضوئية إلى 3.7 مليون منزل سعودي.

وارتفع استخدام خدمة الإنترنت قد زاد بشكل كبير، حيث وصل معدل الاشتراك في اتصالات الهاتف المحمول إلى 172% من السكان، ومتوسط استهلاك بيانات الإنترنت بلغ 37 غيغا بايت شهرياً للفرد الواحد، ومتوسط استهلاك بيانات الإنترنت عبر الهاتف المحمول اليومي بلغ أكثر من 1200 ميغا للفرد في المملكة، ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.