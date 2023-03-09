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سوفت بنك
سوفت بنك
سوفت بنك

شركة ناشئة مدعومة من "سوفت بنك" تسعى لجمع مليار دولار في "هونغ كونغ"

اختارت "سيتيك" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" مستشارين للطرح

دبي - العربية.نت
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تدرس منصة تأجير المنازل الصينية زيروم "Ziroom"، الإدراج في هونغ كونغ، والذي قد يجمع نحو مليار دولار هذا العام، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن الشركة الناشئة المدعومة من مجموعة "سوفت بنك" تعمل مع كل من "Citic Securities"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي" على الطرح المرتقب.

وتوقعت المصادر تقديم نشرة الطرح الأولية إلى بورصة هونغ كونغ في أقرب وقت في أبريل.

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وفي حال تجاوز الطرح علامة مليار دولار، فسيكون الأكبر في هونغ كونغ منذ طرح "Calb Co" التابعة لشركة "EV Battery Co"، والبالغ قيمته 1.3 مليار دولار في أكتوبر، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

يأتي ذلك، فيما يتوقع المصرفيون والمحللون انتعاشاً في مبيعات الأسهم لأول مرة في المدينة بعدما أعيد فتح حدودها، مما يحد من أسوأ عام للاكتتابات منذ الأزمة المالية.

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