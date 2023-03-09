وزيرة الهجرة المصرية للعربية: حزمة تيسيرات جديدة للعاملين في الخارج

أعلنت وزيرة الهجرة المصرية وشؤون المغتربين في الخارج، السفيرة سها جندي، إطلاق حزمة من الخدمات والتخفيضات والتيسيرات للمصريين في الخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن هناك حزمة جديدة من الخدمات والامتيازات التي ستقدمها الدولة للمصريين في الخارج على رأسها تخفيضات سنوية على تذاكر للطيران المخصصة للزوج والزوجة والأبناء في حالة نزولهم كجماعة لقضاء أجازتهم السنوية على الشركة الوطنية، وكذلك طرح أراضٍ وعقارات بتخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد بالعملة الصعبة، وذلك في المشروعات المطروحة من جانب وزارة الإسكان.

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وأضافت أن هناك الكثير من التيسيرات الأخرى منها إنشاء شركة استثمارية كبرى لاستثمار أموال المصريين في الخارج يمكنهم شراء أسهم فيها بعد طرحها في البورصة وستكون هذه الشركة مخصصة لكبار المستثمرين منهم، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك إقامة صندوق استثماري لخدمة صغار المستثمرين من المصريين العاملين في الخارج.

وكشفت الوزيرة المصرية أنه إضافة لذلك فقد تم الانتهاء من تعديل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حيث تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وتخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% واستعادتها وبسعر الصرف المقرر بعد 5 سنوات.

وأوضحت أنه تم مد فترة التقدم والتسجيل لإدخال السيارات للبلاد لشهرين إضافيين لينتهي في 14 مايو المقبل بدلا من 14 مارس، معلنة أنه تم كذلك طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة دولارية استثمارية بعائد عالٍ للمصرين بالخارج.

وأعلنت أنه تم إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، والذي يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً.

وأضافت الوزيرة أنه تم تعديل مواعيد امتحانات أبناء المصريين في الخارج، واعتماد العام الدراسي على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التعليم، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير فرصة استثنائية لمدة عام لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات.