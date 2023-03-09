"التعاونية للتأمين" للعربية: نتوقع نموا في الأرباح مشابها لـ 2022 هذا العام

كشف الرئيس التنفيذي المالي لشركة "التعاونية للتأمين"، عمرو الكردي، في مقابلة مع "العربية"، عن حجم السيولة المتاحة لدى الشركة بنحو مليار ريال.

وقال الكردي، إننا نتوقع نمواً مشابها للأرباح خلال العام الجاري عند مستويات عام 2022.

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وأضاف أن أقساط التأمين لدى الشركة ارتفع إلى مستوى قياسي في 2022 (الأعلى في تاريخ الشركة)، ما يضعها في مصاف شركات التأمين.

وأوضح أن النمو في أرباح الشركة جاء بدعم من باقة الخدمات المقدمة واستخدام تقنية حديثة في التسعير.

وأشار إلى أن نحو 60% من الأرباح جاءت من أعمال تشغيلية، ونسبة 40% من مجمل الأرباح كان عن طريق الاستثمار.

وجاءت الأرباح الفصلية والسنوية لشركة "التعاونية للتأمين" في السعودية، أفضل من متوسط توقعات المحللين، حيث تضاعفت الأرباح قبل الزكاة للربع الأخير من 2022 بأكثر من 6 مرات إلى 90 مليون ريال.

فيما ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة 37% على أساس سنوي خلال عام 2022 إلى 480 مليون ريال.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح قبل الزكاة العام الماضي بشكل رئيسي إلى نمو صافي أرباح الاستثمار وصافي دخل الاكتتاب.

ويعود ارتفاع صافي دخل الاكتتاب إلى نمو صافي الأقساط المكتتبة بـ33% وارتفاع صافي المطالبات بـ27%، إلى جانب نمو تكاليف حصة شركات التأمين من توزيع الأرباح المستحقة 600%.