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"الفنار" السعودية للعربية: نتوسع بالاستحواذ على تقنيات مهمة ترتبط بالطاقات المتجددة

أكدت أنها تستهدف ضمن جهود البحث والتطوير نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا بالمملكة

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي في شركة "الفنار" السعودية عبدالرؤوف عزي، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركة تستهدف التوسع في الشبكات الذكية والأتمتة من خلال الاستحواذات على شركات تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا بالمملكة.

وأضاف عزي أن "الفنار" استحوذت على شركة في إسبانيا تنتج المرحلات ووحدات التحكم عن بعد للمساهمة في أتمتة شبكات التوزيع، وذلك بعد تنفيذ استحواذات في إنتاج الطاقة التقليدية مثل المحولات والمحطات.

وتابع: "نحن مصنعون لمحطات الضغط العالي والمتوسط والمنخفض والمحولات والكابلات والمواد المستخدمة في التوزيع والنقل الكهربائي"، بحسب عزي.

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وأشار إلى أن الشركة نتوسع بالاستحواذ على تقنيات مهمة ترتبط بالطاقات المتجددة، حيث تتضمن رؤية المملكة إنتاج نحو 50% من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

"استحوذنا على شركة متخصصة في إنتاج أحد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الطاقات المتجددة عبر الرياح، كما استحوذنا على شركة أخرى تختص بإنتاج أحد الأجزاء الهامة بمنظومة نقل الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة وربطها بشبكات التوزيع".

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لتلك الشركة تبلغ نحو نصف غيغاواط في السنة، ونستهدف التوسع خلال عامين للوصول إلى 1 غيغاواط.

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