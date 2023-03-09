"كابجيميني" للعربية: نستهدف توفير 3 آلاف وظيفة في مصر

قال رئيس شركة "كابجيميني مصر" Cap gemini حسام سيف الدين، في حديث مع "العربية"، أن الشركة الأم حققت إيرادات بلغت 21 مليار يورو في 2022.

وأضاف سيف الدين، أن قرار الشركة لدخول السوق المصرية يهدف إلى زيادة حجم أعمالها.

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وتابع: "نخطط لتعيين نحو 3 آلاف موظف في مختلف التخصصات التي تعمل بها الشركة على مدى الثلاث سنوات المقبلة.. خلال الـ5 أشهر الماضية تم تعيين 200 موظف في مصر، وتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية بخصوص التوظيف والتدريب".

وأشار إلى الشركة لديها نحو 360 ألف موظف في نحو 50 دولة تعمل بها، ولديها 23 مركزا خدميا حول العالم، وهى تعمل على تقديم العديد من الحلول والتي تتضمن تكنولوجيا المعلومات "الحوسبة السحابية"، والبرمجيات، ومختلف قطاعات الهندسة "الميكانيكا والسيارات والرياح".