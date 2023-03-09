"منشآت" للعربية: 225 مليار ريال قيمة تمويلات المنشآت الصغيرة بالمملكة بنهاية 2022

كشف نائب المحافظ للتطوير والتخطيط لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سليمان الطريف، في مقابلة مع "العربية"، عن استقطاب ملتقى "بيبان 2023"، نحو 750 رائد أعمال من 52 دولة مشاركة.

وقال الطريف، إنه يوجد نحو 650 فرصة استثمار ستعرض على المستثمرين خلال فاعليات الملتقى الممتد من اليوم وحتى 13 مارس الجاري، بجانب استضافة كأس العالم لريادة الأعمال والذي يتيح جائزة للفائزين بقيمة مليون دولار.

مادة اعلانية

وأضاف أن المملكة حققت مراتب أولى بالمرصد العالمي لريادة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات للمنشآت الصغيرة بنهاية 2022 نحو 225 مليار ريال.

وأوضح أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بلغت أكثر من مليون منشآة، خلقت ما يفوق 6 ملايين وظيفة.

وتابع:" نستهدف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة إلى 35%، وهو ما يدفع جميع المؤسسات المالية والتشريعية إلى توسيع نطاق التمويل لهذه المنشآت سواء عبر القروض أو الطروحات أو الاستثمارات".

"المملكة نجحت في تحقيق أكبر نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء بأكثر من 3.5 مليار ريال في 2022".

وتشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ملتقى "بيبان 2023"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، من اليوم وحتى 13 مارس الجاري.

وتتضمن مشاركة الوزارة توقيع اتفاقيتين مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لإنشاء حاضنات ومسرعات أعمال، واتفاقية مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"؛ لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات التمويل.