فوربس: السعودية بين أسرع الدول تحولا و10 شركات تتصدر الابتكار محليا

خلص تقرير متخصص إلى وضع قائمة من عشرة شركات سعودية هي الأكثر ابتكاراً وإبداعاً في المملكة، ولفت إلى أن هذه الشركات حصلت على براءات اختراع عالمية وحققت قفزات هائلة في السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت" فقد عملت الحكومة السعودية، بدعم من شركات الاتصالات الكبرى والشركات الصناعية الكبرى طوال العقد الماضي على تطوير النظام البيئي للابتكار في البلاد، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها مؤخراً.

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وأضافت المجلة: "تعد المملكة العربية السعودية اليوم من بين أسرع الدول تحولا في العالم، حيث تقوم بتنويع اقتصادها وإضافة قطاعات جديدة كاملة".

ولفت التقرير إلى أن شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة في المملكة، حصلت على حوالي 100 براءة اختراع أميركية فقط على مدى 77 عاماً حتى عام 2010. وفي عام 2021 وحده حصلت الشركة العملاقة على 864 براءة اختراع، وفي عام 2022 زادت براءات اختراع أرامكو إلى 963.

وقالت "فوربس" إن السعودية قفزت 15 مرتبة على مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين من حيث القدرة التنافسية الرقمية، وفقاً للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وهذا العام، يقع مقر خمسة من أكبر 10 شركات ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط في السعودية، مقارنة باثنين فقط في عام 2020 وواحدة في عام 2017.

وأفاد التقرير أن السعودية التزمت بالحصول على 50% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مما سيمهد الطريق لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060. وقد سجلت المؤسسة السعودية لتحويل المياه رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأدنى استهلاك للطاقة في محطة تحلية المياه 2.27 كيلو واط / ساعة للمتر المكعب.

وخلص تقرير "فوربس" الذي تم إعداده بالتعاون مع هيئة البحث والتطوير والابتكار في السعودية إلى تصنيف يضم أكثر 10 شركات ابتكاراً في البلاد.

والشركات العشر الأكثر ابتكاراً كما توصلت إليها المجلة الأميركية هي:

1- أرامكو.

2- سابك.

3- نيوم.

4- الاتصالات السعودية (STC).

5- معادن.

6- المراعي.

7- مصرف الراجحي.

8- مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب.

9- أكوا باور.

10- البنك السعودي الوطني (SNB).