مع ارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء.. ما هي خيارات "المركزي" المصري؟

كشف تقرير حديث أن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير.

وخلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 2023، قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستويات16.75%.

مادة اعلانية

على صعيد التضخم، كان البنك المركزي المصري، قد كشف أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل31.2% في يناير.

وأوضح وفق بيان، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 6.3% في يناير 2023.

وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفاعا إلى 31.9% في فبراير/شباط من 25.8% في يناير الماضي. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 7.1% عن شهر يناير 2023.

ووفق "غولدمان ساكس"، فقد كان ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في مصر، حيث اضطرت أيضًا إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خلال العام الماضي.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وكشف الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، أن "احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة".

وقبل ذلك، لم يستبعد "غولدمان ساكس"، زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة للضغط على التضخم والجنيه.

وقال اقتصاديون في شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن "اجتماعا طارئا" قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر تتحول إلى سلبية، ودفعت مكاسب الأسعار المتصاعدة أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى ما دون الصفر.

وأدى ارتفاع التضخم الأسرع منذ أكثر من خمس سنوات إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية للغاية عند تعديلها لمراعاة التضخم.

المعدل الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم هو الآن ما يقرب من 16% تحت الصفر، وهو أحد أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تتبعها "بلومبرغ".

وقال سوسة: "خطر حدوث مزيد من الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفع، لا سيما في سياق المراجعة الأولى في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها هذا الشهر".

وفي ضوء الظروف الحالية ربما لا تكون الكثير من الخيارات متاحة أمام البنك المركزي في ظل النقص الحاصل للدولار في سوق النقد وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير متوقعة.

وفي بيانها الأخير، أشارت لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (+/- 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024.