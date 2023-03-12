انهيار بنك "وادي السيليكون" يصل إلى العملات المشفرة.. كيف ذلك؟

وصلت تداعيات فشل بنك وادي السيليكون إلى مزيد من العملات المشفرة، مما أدى إلى فك ترس رئيسي في السوق من المفترض أن يكون من بين الأصول الرقمية الأكثر أماناً في الصناعة.

تم تداول عملة USDC، ثاني أكبر عملة مستقرة، بسعر منخفض وصل إلى 81.5 سنتاً بعدما استوعب المستثمرون انكشاف مُصدرها "Circle Internet Financial Ltd" لبنك "SVB"، الذي انهار مؤخراً في واحدة من أكبر الإخفاقات في تاريخ البنوك الأميركية. وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد ساعات من الصمت، كشفت شركة "سيركل" أن 3.3 مليار دولار من احتياطياتها البالغة 40 مليار دولار كانت محتجزة لدى البنك المفلس.

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وبعد ظهر يوم السبت، قدم الرئيس التنفيذي جيريمي ألاير تفاصيل إضافية عن تعرض "سيركل" للبنك، قائلاً في بيان على مدونة الشركة وفي تغريدات أن عملة "USDC" مضمونة بنسبة 100% بمزيج من النقد وسندات الخزانة الأميركية، وستظل العملة المشفرة قابلة للاسترداد بمعدل 1 إلى 1 مع الدولار الأميركي. وعقب البيان ارتفع سعر "USDC"، وتم تداولها بحوالي 97 سنتاً اعتباراً من الساعة 3:45 مساءً في نيويورك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح ألاير، أن "USDC" مضمون حالياً بنسبة 77% (32.4 مليار دولار) من سندات الخزانة الأميركية (مع فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل)، و23% (9.7 مليار دولار أميركي) مع النقد المحتفظ به في مجموعة متنوعة من المؤسسات، من بينها "SVB". ويتم الاحتفاظ باحتياطيات "سيركل" لدى أمناء الحفظ لدى "بنك أوف نيويورك ميلون"، وتديرها شركة "بلاك روك".

وقالت "سيركل" إنها أودعت 5.4 مليار دولار في بنك أوف نيويورك الأسبوع الماضي. كما كشفت شركة العملات المستقرة سابقاً أن احتياطياتها النقدية محتجزة في 6 بنوك.

USD Coin، أو USDC، هي عملة مستقرة مدعومة بالأصول وتستخدم على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة. الغرض من الرمز المميز هو الاحتفاظ بقيمة ثابتة قدرها 1 دولار، مدعومة بالكامل باحتياطيات نقدية وسندات الخزانة قصيرة الأجل.

في تغريدات سابقة، وصف كبير مسؤولي الإستراتيجيات في "سيركل"، دانتي ديسبارت، سقوط "بنك سيليكون فالي" بأنه "فشل البجعة السوداء" في النظام المالي الأميركي، قائلاً إنه بدون خطة إنقاذ فيدرالية ستكون هناك "تداعيات أوسع على الأعمال التجارية والمصارف ورجال الأعمال.

We are temporarily pausing USDC:USD conversions over the weekend while banks are closed. During periods of heightened activity, conversions rely on USD transfers from the banks that clear during normal banking hours. When banks open on Monday, we plan to re-commence conversions. — Coinbase (@coinbase) March 11, 2023

خطوة كوينباس

تهدف العملات المستقرة مثل USDC إلى الاحتفاظ بقيمة محددة مقابل أصل آخر عالي السيولة مثل الدولار الأميركي. وهي تأتي في أشكال متنوعة وبعضها، مثل Circle، مدعوم باحتياطيات نقدية وسندات. وغالباً ما يحتفظ المستثمرون بالأموال في عملات مستقرة أثناء تنقلهم بين عمليات تداول العملات المشفرة.

ومع تفاقم عمليات البيع في "USDC" ليلة الجمعة، قالت شركة "كوينباس غلوبال" الأميركية، إنها ستتوقف مؤقتاً عن تحويل "USDC" إلى الدولار الأميركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وستستأنف عملياتها يوم الاثنين عندما تفتح البنوك أبوابها. فيما قالت بورصة العملات المشفرة في تغريدة من حساب رسمي: "تظل أصولك آمنة ومتاحة للإرسال عبر السلسلة".

وفي بيانها يوم السبت، أقرت "سيركل" بأنه على الرغم من أنه "يمكن استخدام USDC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، فإن أي إصدار واسترداد للعملة المستقرة "مقيد بساعات عمل النظام المصرفي الأميركي".

محاولات الطمأنة

استخدمت شركات التشفير بما في ذلك "بينانس"، و"جيمني" منصة "تويتر" لمحاولة طمأنة عملائها بشأن أي مخاطر تشكلها "SVB".

وغرّد الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة تشفير في العالم – بينانس – تشانغ بينغ تشاو، أن الشركة ليس لديها أي تعرض وأن أموالها آمنة. وقالت "Paxos Trust"، مُصدِرة "Pax Dollar"، و"Gemini" للصرافة المشفرة، إنهما لا تربطهما علاقة بالبنك، وفقاً للبيانات الواردة في حساباتهما الرسمية على "تويتر".

على النقيض من ذلك، تمتلك شركة "BlockFi" المقرض المشفر، والمفلسة حوالي 227 مليون دولار في حساب في "SVB"، وفقاً لإيداع المحكمة.