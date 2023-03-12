"PIF" للعربية: إطلاق "طيران الرياض" يتواكب مع خطط جذب 100 مليون سائح سنويا

قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة "PIF" رائد إسماعيل، إن إطلاق شركة "طيران الرياض" يتواكب مع استهداف المملكة جذب 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وذكر إسماعيل في مقابلة مع "العربية"، إن وجود ناقل وطني مقره الرياض يسهم في تسهيل الوصول من وإلى العاصمة السعودية.

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وأضاف إسماعيل، أن قطاع الطيران واحد من القطاعات الاستراتيجية لدى صندوق الاستثمارات العامة، لافتا إلى الصندوق لا ينظر إلى تأسيس الشركة فقط إنما ينظر إلى للمنظومة ككل.

وتابع: "أيضا مطار الملك سلمان جزء من منظومة الصندوق لتنمية قطاع الطيران، بالإضافة إلى شركة (AviLease) التي تم تأسيسها، والاستثمار في قطاع الطيران العام".

وكشف أنه خلال الفترة القادمة ستبرم "طيران الرياض" صفقات بشراء طائرات جديدة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وسيقود شركة "طيران الرياض" نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.