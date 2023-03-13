سوق التشفير تتجاوز تريليون دولار بعد تدخل أميركي لحل أزمة البنوك المنهارة

ارتفعت العملات المشفرة، يوم الاثنين، بعد تحركات من جانب الحكومة الأميركية لحماية المودعين في بنك وادي السيليكون المنهار، وشراء "HSBC"، ذراع المقرض الأميركي في المملكة المتحدة.

وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 10% تقريباً في الساعة 3 صباحاً بالتوقيت الشرقي عند 22560.20 دولار، وهو أعلى مستوى لها في 10 أيام، وفقاً لبيانات "CoinDesk"، فيما ارتفعت "إيثر" أيضاً بنحو 10% عند 1614.89 دولار.

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واكتسب سوق العملات المشفرة الإجمالي أكثر من 70 مليار دولار في 24 ساعة، وقفز مرة أخرى فوق 1 تريليون دولار يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لقد كانت رحلة سريعة لأسواق العملات المشفرة بعد انهيار "سيلفرغيت كابيتال" الأسبوع الماضي، المقرض الرئيسي لصناعة التشفير. وقالت سيلفرغيت يوم الأربعاء إنها بصدد إنهاء عملياتها وتصفية بنكها.

ثم جاء انهيار بنك وادي السيليكون يوم الجمعة فيما كان أكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وضع كل من "سيلفرغيت"، و"SVB" أموالهما في سندات الخزانة الأميركية التي فقدت قيمتها مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة. واضطرت هذه البنوك لبيع السندات بخسارة دعماً لقاعدتها الرأسمالية.

تبع ذلك يوم الأحد إغلاق "بنك سيلغرغيت"، الصديق الرئيسي لصناعة العملات الرقمية، من قبل المنظمين الأميركيين لوقف أي عدوى للقطاع المصرفي الأوسع.

ومع التحركات من قبل المنظمين دعماً لـ "SVB"، وحماية المودعين في هذه المؤسسات تعززت ثقة المستثمرين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية يوم الأحد إن المودعين في "SVB" سيتمكنون من الوصول إلى جميع أموالهم اعتباراً من يوم الاثنين.

وقال المنظمون "لن يتحمل دافعو الضرائب أية خسائر مرتبطة بقرار بنك "سيليكون فالي".

وأضافوا أن المودعين في بنك "سيغنيتشر"، سيحصلون على ودائعهم كاملةً.

من جانبه، قال نائب رئيس التطوير في بورصة العملات المشفرة "Luno"، فيغاي آيار: "نظراً لإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عطلة نهاية الأسبوع عن دعم البنوك وتحديداً بنك وادي السيليكون، فقد تحولت الأسواق إلى التفاؤل مع العلم أن أموال المودعين آمنة وأنه تم تجنب تصفية البنوك المحتملة الرئيسية الداعمة لصناعة التشفير".

بالإضافة إلى ذلك، قال بنك "HSBC"، إنه وافق على الاستحواذ على ذراع المملكة المتحدة من "SVB" مقابل جنيه إسترليني (1.21 دولار).