هلع في أسواق الأسهم بسبب أزمة البنوك

تتجه أسواق الأسهم إلى الهلع وسط مخاوف قوية من استمرار انهيارات البنوك بعد إفلاس بنكين أميركيين.

يأتي ذلك على الرغم من الإجراءات غير العادية للمنظمين مساء الأحد لدعم جميع المودعين في بنكي "إس في بي" و"سيغنتشر" المنهارين، وتقديم تمويل إضافي للمؤسسات المتعثرة الأخرى.

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في هذا السياق، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين متأثرة بتراجع أسهم البنوك وسط مخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، في حين ارتفعت توقعات توقف رفع أسعار الفائدة في مارس/ آذار الجاري.

وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" 89.71 نقطة أو 0.28% ليفتح عند 31819.93 نقطة.

وفتح مؤشر "ستاندرد آند بورز" على انخفاض قدره 26.47 نقطة أو 0.69% عند 3835.12 نقطة، بينما خسر المؤشر "ناسداك المجمع" 97.43 نقطة أو 0.87% ليفتح عند 11041.46 نقطة.

وقاد "فيرست ريبابليك بنك" جولة الانخفاضات الكبيرة في قطاع البنوك بعد أن هوت أسهمه بنسبة 65% في تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم، وذلك بعد تراجع بنسبة 33% الأسبوع الماضي.

قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، يوم الأحد، إنها استحوذت على بنك "سيغنتشر" وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وذكرت الإدارة في بيان أن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت نحو 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

الهلع بالأسواق

قال الرئيس التنفيذي في "ميار كابيتال" عبدالعزيز النعيم، إن ما يحدث في الأسواق الآن هو بداية لتوتر متجه إلى "الهلع".

وذكر النعيم في مقابلة مع "العربية"، أن الجهات التنظيمية بشكل عام اتركز على حماية الودائع وليس رأسمال المساهمين في البنك.

وأشار إلى أن هناك مخاطرة من البنوك الصغيرة من ناحية ملاءتها المالية التي تواجه مشاكل فيها.