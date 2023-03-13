"الاتحاد العقارية" للعربية: خفض المصاريف التشغيلية 40 مليون درهم وراء تحولنا للربحية

قال عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "الاتحاد العقارية" عامر خانصاحب، في مقابلة مع "العربية"، إن مجلس الإدارة نجح في تحقيق وفر في المصاريف التشغيلية بقيمة 40 مليون درهم خلال عام 2022.

وأوضح خانصاحب، أن قيمة الوفر في المصاريف التشغيلية تعد أبرز عوامل تحول الشركة للربحية خلال 2022، هذا بالإضافة إلى وجود خسائر استثنائية في 2021، بحكم ظروف الشركة واكتشاف العديد من المعاملات والتصرفات الخاطئة.

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وأضاف أن الشركة لم تحقق أي أرباح تشغيلية خلال الـ 7 سنوات الماضية قبل عام 2022، والتي تحولت فيها إلى تحقيق أرباح بقيمة 30 مليون درهم.