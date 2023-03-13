"المسافر" للعربية: طيران الرياض ستدعم شركات السياحة وحركة الترانزيت

قال الرئيس التنفيذي – إدارة العمليات السياحية لشركة المسافر فهد العبيلان، إن تأسيس ناقل جوي جديد في العاصمة السعودية يشكل نقلة نوعية لحركة الطيران بين الشرق والغرب، نظرا لتميز المملكة بموقع لوجستي يخدم المنظومة السياحية ومنظومة الطيران العالمية.

وأضاف العبيلان في مقابلة مع "العربية"، أن هذا سيشكل إضافة جديدة للناتج المحلي بعد بدء عمليات شركة الطيران.

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وأشار إلى أن الشركات السياحية ستستفيد من إطلاق المطار لتقدم عروضا لجذب السياح وزيادة حركة الترانزيت بين الشرق والغرب.

وكشف أن الموقع الجغرافي للمملكة يستوعب زيادة كبيرة في حركات الطيران الموجودة، لافتا إلى أن النجاح في تنظيم الرحلات أثناء مواسم السعودية المختلفة مثل موسم الحج والعمرة، إلى جانب النشاط في استحداث العديد من الفعاليات السياحية في المملكة، قد أوجد العديد من المؤشرات التي تنبئ بوجود طلب عالٍ على حركة الطيران في المنطقة.

وأوضح أن "رئيس مجلس إدارة خطوط الرياض أكد أن هناك دراسة حديثة لكيفية خلق طلب جديد، من خلال استهداف وجهات معينة، وانتقاء نوعية الطائرات المناسبة التي تتناسب مع هذه التوجه".

وأفاد العبيلان بأن البرنامج سيكون تكامليا بين طيران الرياض والخطوط السعودية وشركات النقل الأخرى الموجودة في المملكة.

وحول التأثير على حركة أسعار التذاكر، قال إن أسعار التذاكر مرتبطة بمؤشرات كبيرة، منها أسعار المواد الخام، وحركة الطلب الموجودة، كذلك حركة السفر التي تراجعت دون المتوقع بعد جائحة "كوفيد-19".

وأضاف أن وجود أكثر من ناقل جوي يخدم منظومة السفر في المنطقة، ويساعد على إطلاق عروض جاذبة للمسافرين وبأسعار تنافسية.