11 ميزة جديدة في هواتف "آيفون 15".. تعرف عليها!

تبقى نحو 6 أشهر قبل الكشف عن هواتف "آيفون 15"، وسط تنامي الشائعات حول الجهاز الجديد من شركة "أبل"، والمتوقع أن يتضمن العديد من الميزات والتغييرات خاصةً في طراز "آيفون 15 برو"، بما في ذلك إطار من التيتانيوم.

ونشر موقع "MacRumors"، 11 ميزة تُشاع عن طرازات "آيفون 15 برو"، والتي لا يُتوقع توفرها على هاتفي "آيفون 15"، و"آيفون 15 بلس" القياسيين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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شريحة "A17"

من المتوقع أن يتم تجهيز طرازات "آيفون 15 برو" بشريحة "A17 Bionic" من الجيل التالي، والتي تم تصنيعها على معمارية 3 نانوميتر من شركة "TSMC" لتحسين الأداء والكفاءة. ومن المتوقع أن يحتوي كل من آيفون 15 وآيفون 15 بلس على شريحة "A16 Bionic".

إطار التيتانيوم

ومثل "ساعة أبل آلترا"، من المتوقع أن يكون لطرازات آيفون 15 برو إطار من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.

حواف منحنية رفيعة للغاية

وعلى غرار طرازات "أبل واتش" الحديثة، سيكون لدى "آيفون 15 برو" حواف منحنية رفيعة للغاية حول الشاشة.

منفذ USB-C أسرع

كما ستتميز طرازات "آيفون 15 برو"، بمنفذ شحن "USB-C" مع دعم "USB 3.2" أو "Thunderbolt 3" على الأقل، وفقاً لمحلل أبل الشهير، مينغ تشي كو، مما قد يؤدي إلى تمتع الأجهزة بسرعات نقل بيانات أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بأجهزة آيفون الموجودة حالياً والتي لديها منفذ شحن "لايتنينغ".

وقال "كو"، إن منفذ USB-C في طرز آيفون 15 القياسية سيظل مقصوراً على سرعات USB 2.0 مثل "Lightning".

واي فاي 6

ومثل أحدث أجهزة "ماك" و"آيباد برو"، سيدعم آيفون 15 برو تقنية Wi-Fi 6E لسرعات لاسلكية أسرع، وفقاً لمخطط تم تسريبه.

زيادة ذاكرة الوصول العشوائي

سيتم تجهيز طرازات آيفون 15 برو بذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر تبلغ 8 غيغابايت، وفقاً لشركة الأبحاث التايوانية "TrendForce"، بينما من المرجح أن تستمر النماذج القياسية في الحصول على بطاقات ذاكرة 6 غيغابايت.

ويمكن أن تسمح ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية لتطبيقات مثل Safari بالحفاظ على المزيد من المحتوى نشطاً في الخلفية، مما يمنع التطبيق من إعادة تحميل المحتوى عند إعادة فتحه.

أزرار الحالة الصلبة

وسيتميز هاتف "آيفون 15 برو" بأزرار خفض ورفع مستوى الصوت وأزرار الطاقة، وفقاً لـ "كو".

وقال المحلل إن الأجهزة سيتم تجهيزها بمحركين إضافيين "Taptic" يوفران ردود فعل لمسية لمحاكاة الشعور بالضغط على الأزرار، دون تحريكها مادياً، على غرار زر Home في أحدث هواتف "آيفون SE"، أو لوحة التتبع على أجهزة "ماك بوك".

زر كتم الصوت

ويشاع أيضاً أن طرازات آيفون 15 برو مجهزة بزر كتم الصوت لتشغيل الجرس وإيقافه. تحتوي جميع أجهزة آيفون الحالية على مفتاح كتم الصوت.

التكبير البصري

ومن المقرر أن يحتوي آيفون 15 برو ماكس على عدسة مقربة منظار، وفقاً لـ "كو". وقد يؤدي ذلك إلى حصول الجهاز على تقريب بصري 6 مرات على الأقل، مقارنة بـ 3x في طرز "آيفون 14 برو".

ماسح ضوئي LiDAR محسّن

كما ستحتوي طرازات آيفون 15 برو على ماسح ضوئي LiDAR أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مقدماً من شركة "سوني"، والذي يمكن أن يحسن أداء المسح العميق ثلاثي الأبعاد لتطبيقات الواقع المعزز وصور الوضع الليلي.

اللون الأحمر

وسيتوفر خيار اللون الأحمر الداكن الجديد لطرازات آيفون 15 برو، وفقاً لما ذكره موقع "9to5Mac".