البنك الدولي للعربية: النمو القوي لاقتصاد السعودية يعكس الإصلاحات المنفذة منذ سنوات

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، في مقابلة مع "العربية"، إن المملكة العربية السعودية حققت أرقاما قياسية في وتيرة النمو الاقتصادي بالعام الماضي بأكثر من 8%، وهو ما يعطي انعكاسا لتداعيات الإصلاحات الاقتصادية القوية المنفذة في المملكة منذ سنوات.

وأضاف بلحاج، أن السعودية تعد مثالا يقتدى به لعدة بلدان أخرى في الخليج أو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة.

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وأوضح أن أهم تحد لجميع البلدان النفطية ومنها السعودية هي انفتاح الاقتصاد على القطاع غير النفطي لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن السعودية تستعد لتنفيذ مشروعات ضخمة بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وفي سياق آخر، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الإدارة الأميركية اتخذت خطوات وإجراءات سريعة لاحتواء أزمة البنوك.

وتابع: "لم نر أي تداعيات لأزمة البنوك الأميركية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. يبدو أن الأمور تحت السيطرة".

كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالزيادة في 2023 و2024.

وذكرت "موديز" أن التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5% في 2023 وبنسبة 3.1% في عام 2024 يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قويا.

يأتي رفع "موديز" توقعاتها من أرقام سابقة كانت قد أعلنتها خلال نوفمبر الماضي، بنمو 1.7% في 2023، وبنسبة 2.6% في 2024.