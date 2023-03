هؤلاء يراهنون على تحقيق مكاسب من انهيار "سيليكون فالي"!

يراهن مستثمرو الديون المتعثرة والدائنون على أن هناك أموالا يمكن جنيها من انهيار بنك سيليكون فالي.

وشكَّل مستثمرو الديون لمجموعة يعملون من خلالها على جني الأرباح من بيع الثروة الخاصة للشركة الأم "إس في بي فيننشال" المنهارة والوحدات الأخرى، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشمل المجموعة "سنتربريدغ بارتنرز" و"ديفيدسون كيمبنر كابيتال مانغمنت" و "بيمكو".

وقامت المجموعة بشراء سندات تابعة للشركة الأم لـ"SVB" بخصم 30% بعطلة نهاية الأسبوع، وتمتلك المجموعة الآن جزءاً كبيراً من سندات الشركة التي يبلغ إجمالي قيمتها 3.4 مليار دولار.

وتسعى هذه المجموعة لجعل "SVB" تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها ثم بيع أعمالها غير المصرفية بالمزاد العلني. وإذا تم بيعُ أصول الشركة من خلال الإفلاس، يمكن لمجموعة حاملي السندات أن تحقق أرباحًا من بين هذه الأصول "SVB Capital" وهو صندوق يدير أصولاً بقيمة 9.5 مليار دولار، بالإضافة إلى بنك استثماري "SVB Securities" وشركة إدارة الثروات "SVB Private" ولكن "SVB" عيَن لجنة لإعادة الهيكلة واستكشاف بدائل أخرى، ولم يذكر ما إذا كان يخطط لتقديم طلب لإشهار الإفلاس

وكان تم تداول أكثر من 1.5 مليار دولار من ديون الشركة الأم منذ يوم الجمعة.

وساعد "غولدمان ساكس" في تأمين 700 مليون دولار من عمليات تداول السندات لصالح حسابات المستثمرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقدرت "Stifel Financial" أنه إذا كان الدائنون قادرين على استرداد جميع الأصول غير المصرفية للشركة الأم "SVB Financial "، بما في ذلك النقد والأوراق المالية، فيمكنهم الاقتراب من 4.75 مليار دولار في حالة التصفية، إذ بلغت القيمة السوقية لشركة "SVB Financial" 17 مليار دولار بنهاية يناير، وكان لديها نقوداً وأوراقاً مالية بقيمة 2.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

نذكُر أنه تم بيعُ ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك "ليمان براذرز" عام 2008 إلى باركليز مقابل ملياري دولار وأعلن عن مكاسب من الصفقة بأكثر من 4 مليارات دولار بعد ذلك بعامين.