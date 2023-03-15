عقوبات الغرب تلقي بظلالها.. انخفاض حاد في عائدات النفط الروسية خلال فبراير

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42% في فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا.

وجنت روسيا 11.6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا.

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وبلغت عائدات روسيا 14.3 مليار دولار في يناير.

وتعد العائدات الجديدة أقل بنسبة 42% من 20 مليار دولار حققتها في فبراير 2022.

ومع ذلك، ما زالت روسيا تشحن "الكمية نفسها تقريباً" من النفط إلى الأسواق العالمية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "هذا يشير إلى أن نظام عقوبات مجموعة السبع كان فعالاً في عدم تقييد إمدادات الخام والمنتجات العالمية، وفي الوقت نفسه تقليص قدرة روسيا على تحقيق عائدات من التصدير"، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس".

وتراجعت صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يومياً إلى 7.5 ملايين برميل يومياً في فبراير، مع انخفاض كبير في شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، إن خفض بلاده لإنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا بداية من مارس الجاري سيبدأ في التأثير على سعر الخام الروسي بالسوق في النصف الثاني من 2023.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الوزير قوله أمام مجلس النواب (الدوما) إنه يتوقع انخفاضا في الخصم الذي تبيع به موسكو نفطها في المستقبل، بما سيقلل من مخاطر هبوط إيرادات النفط والغاز.

كان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء قال إن بلاده اتخذت قرار خفض إنتاج النفط "طواعية" دون مشاورات مع دول تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها بمن فيهم روسيا، وفقاً لما ذكرته "وكالة أنباء العالم العربي"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت وكالة الطاقة الدولية "تشير بيانات تتبع الناقلات الأخيرة إلى أن موسكو تمكنت من إعادة توجيه معظم البراميل التي كانت تُرسل في السابق إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى منافذ جديدة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، على الرغم من أنها نجحت نسبياً في الحفاظ على أحجام الصادرات، إلا أن عائدات النفط الروسية تضررت".