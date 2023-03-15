"نماء للكيماويات" للعربية: تراجع الأسعار وانخفاض في الطلب وراء خسائر الربع الأخير

قال الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات عبدالله السالم، إن الأسباب الأساسية لخسائر الشركة في الربع الرابع من عام 2022 يتمثل في استمرار انخفاض الأسعار التي شهدتها بداية من الربع الثالث.

وأَضاف السالم في مقابلة مع "العربية"، أن متوسط انخفاض الأسعار وصل إلى 38% من متوسط أسعار النصف الأول في العام الماضي.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن أسعار المواد الخام لم تنخفض بنفس الوتيرة، بينما المنتجات النهائية انخفضت بشكل حاد في الربع الرابع.

وبين السالم أن الطلب كان أضعف قليلا في النصف الثاني بفارق بسيط عن 5% مقارنة مع من النصف الأول 2022.

وحول أداء الربع الأول من عام 2023، قال السالم، إن "الأسعار لازالت في مسار منخفض، وإن كان هناك تحسن قليل في الطلب يواكب استقرار بعض الأسعار.. إلا الأسعار تراجعت بنسبة حوالي 10% قياسا على أسعار الربع الرابع السابق".

وكشف أن وتيرة انخفاض الأسعار هدأت، "لكن هل تستمر هذه الحالة أم تعود الأسعار للارتفاع، هذا أمر ليس واضحا في النهاية".

وتوقع السالم، تحسنا ملموسا في النصف الثاني من العام الحالي، لكن المؤشرات غير واضحة حتى في للربعين الأول والثاني.

وقال إن الشركة سجلت تراجعا في تكاليف التمويل في العام الماضي ككل، مما دعم النتائج، وجاء ذلك نتيجة أن الشركة سددت جزءا كبيرا من القروض التجارية المستحقة مع نهاية عام 2022، بالإضافة إلى أسعار الفائدة كانت منخفضة في النصف الأول من العام.

وكشف أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 90 مليون ريال من بنكين، وكان كافيا لتمويل رأس المال العامل، مضيفا: "قد يكون هناك تمويلات رأسمالية في الفترة القادمة لتمويل بعض المشاريع التطويرية التي تعمل بها الشركة".