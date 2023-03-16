محافظ "المركزي" للعربية: لا تعاملات للمصارف السعودية مع بنوك أميركية متعثرة

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري في مقابلة مع "العربية"، إنه تم منح 100 رخصة لشركات تقنية مالية.

وأكد أن لا تعاملات للبنوك السعودية مع البنوك الأميركية المتعثرة.

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جذب بنك أوف أميركا ودائع جديدة بأكثر من 15 مليار دولار بعد انهيار بنوك "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" و"سيلفر غيت".

كما جمعت بنوك أخرى مثل جي بي مورغان، وسيتي غروب وويلز فارغو، ودائع جديدة بالمليارات ولكن لم يتم الكشف عن الأرقام حتى الآن.