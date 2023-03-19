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على المصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي
خاص

وزير التموين المصري للعربية: وقف مناقصات القمح اعتباراً من 15 أبريل المقبل

أكد أنه يجري مراجعة موقف انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب العالمية

دبي - العربية.نت
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كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، عن وقف مناقصات القمح اعتبارا من 15 أبريل، مع بدء موسم القمح المحلي.

وقال المصيلحي في مقابلة مع "العربية"، إنه يجري مراجعة موقف انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب العالمية.

وأشار الوزير إلى أن قرار الانسحاب ليس نهائيا.

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وأضاف أنه تم الاتفاق على استيراد نحو 120 ألف طن قمح أوكراني، للتسليم في مايو المقبل.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، قال إن قيمة القروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لاستيراد القمح بلغت 590 مليون دولار.

وأضاف الوزير أن مصر تتعاون مع كل شركاء التنمية للمحافظة على احتياطيات استراتيجية من القمح.

وأوضح أن مصر تستهدف استيراد نحو 500 ألف طن قمح بتمويل من المؤسسات الدولية.

وكشف أن مصر حصلت على تمويل 1.2 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية للتمويل لشراء القمح.

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