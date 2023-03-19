"الأوروبي للإعمار" للعربية: نستهدف ضخ استثمارات تفوق المليار دولار في مصر خلال 2023

قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، خالد حمزة، في مقابلة مع "العربية"، إن البنك يستهدف ضخ استثمارات تفوق المليار الدولار في مصر خلال العام الجاري.

وأوضح حمزة، أن البنك الأوروبي أطلق استراتيجيته في مصر لمدة 5 سنوات ابتداء من 2021، والتي ترتكز على 3 محاور الأول مساعدة الاقتصاد المصري على الشمول، والثاني دعم التحول الأخضر، والثالث استفادة الاقتصاد المحلي من التنافسية بالقطاع الخاص.

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وأضاف أنه عبر الثلاث محاور استثمارنا نحو 1.3 - 1.4 مليار دولار خلال 2022 في قطاعات مختلفة، منها 77% بالقطاع الخاص، كما أن 59% من هذه الاستثمارات خضراء.

وتابع: "على مدار 5 - 6 سنوات تفوق استثماراتنا في مصر حاجز مليار دولار سنويا، ونحن مستمرون على هذه الوتيرة".

وفيما يتعلق بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر، قال حمزة، إننا أعلنا عن أول استثماراتنا بهذا القطاع في قمة المناخ بمصر في أول شركة قطاع خاص تنتج الهيدروجين الأخضر في مصر "فيرتجلوب".

"نحن في تواصل مع العديد من المؤسسات والكيانات العاملة والراغبة في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بمصر، ومع الانتهاء من الدراسات اللازمة سنكون مستعدين للمشاركة".