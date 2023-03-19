"الدميجي" للعربية: الاستثمار الأجنبي بالسوق المالية السعودية بلغ 43 مليار ريال بـ2022

قال وكيل هيئة سوق المال للشؤون الاستراتيجية والدولية السعودية، يزيد الدميجي، إن حجم سوق المال بلغ 10 تريليونات ريال بنهاية خلال 2022.

وأضاف الدميجي، في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي عقد الأسبوع الماضي في الرياض، أن السوق السعودية تعد إحدى أكبر 4 أسواق ضمن مجموعة العشرين وأكبر 10 أسواق في العالم.

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وأوضح أن عدد الشركات المدرجة في السوق بلغ 269 شركة، مضيفا: "العام الماضي شهد إدراج 51 شركة وهو الأعلى في تاريخ السوق".

وبين أن ملكية الأجانب في السوق السعودية بلغت 340 مليار ريال، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية نحو 43 مليار ريال في 2022.

"الاستثمار الأجنبي بلغ 143 مليار ريال منذ إدراج السوق في الأسواق الناشئة"، بحسب الدميجي.

وكشف أن التمويل من سوق الدين تجاوز التمويل من سوق الأسهم للمرة الأولى.

وتابع: "السوق المالية في السعودية شهدت طرح العديد من المنتجات المالية أحدثها الصناديق المغلقة وصناديق التمويل المباشر، وآلية الإدراج المباشر، إنشاء سوق نمو قبل 3 سنوات والذي يستهدف الشركات الصغيرة وهو يشهد حاليا زخما في الطروحات".

وذكر أنه فيما يتعلق بمجال التقنية المالية منذ 2018، أنشأنا هيئة للتقنية المالية وكنا نطمح في الوصول إلى 4 شركات، والعام الماضي انتهينا بنحو 30 شركة موزعة على 6 نماذج.

وأشار إلى أن نموذج التمويل الجماعي بشقيه الملكية والدين جمع نحو 600 مليون ريال تم توجيها للشركات الصغيرة.

وأضاف أن حجم الأصول المدارة بلغ 380 مليار ريال، كما أن نموذج الصناديق الاستثمارية والعقارية جمع حتى اليوم مليار ريال كلها وجهت لصغار المطورين العقاريين.