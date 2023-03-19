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بنك سيليكون فالي (رويترز) مناسبة
بنك سيليكون فالي (رويترز)
اقتصاد أميركا

"فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فالي

عدة عروض للاستحواذ على البنك المنهار

واشنطن - رويترز
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نقلت بلومبرغ يوم السبت عن مصادر مطلعة أن شركة "فيرست سيتيزنز بانكشيرز" تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي.

وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

ولم يرد أي من "سيليكون فالي" و"فيرست سيتيزنز بانكشيرز" حتى الآن على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.

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ذكرت رويترز في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر تقديم عروض بحلول 17 مارس/آذار.

وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس/آذار وعلى سيغنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع. وقالت المصادر لرويترز إن المؤسسة وكلت بنك الاستثمار "بيبر ساندلر" لإدارة عطاء جديد.

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