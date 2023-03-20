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خاص

رئيس بنك مصر للعربية: متوسط كفاية رأس المال بالبنوك المصرية يزيد على 20%

الأتربي: "المركزي" المصري يضمن جميع الودائع بالجنيه والدولار

دبي - العربية.نت
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قال رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، إنه لا يوجد تبعات على القطاع المصرفي المصري من الأزمات المصرفية العالمية.

"يضمن البنك المركزي المصري جميع ودائع العملاء، ولا يوجد قلق في البنوك المصرية، لأن القطاع صلب وقوي وكل مؤشراته جيدة"، يقول الأتربي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين.

وأضاف أن البنك المركزي السويسري قام بحماية أصحاب الودائع والسندات التي لا تنقل إلى رأس المال، ما يمثل رسالة جيدة لحماية المصارف السويسرية ويؤثر بالإيجاب على البنوك في أوروبا، وبالمثل قام البنك الفيدرالي الأميركي بسداد جميع الالتزامات وغطى الودائع لبنك سيليكون فالي"، حيث تتدخل البنوك المركزية لحماية القطاع المصرفي العالمي.

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وأكد رئيس بنك مصر، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع جميع عملاء البنوك بالجنيه والدولار.

وأشار إلى أنه من غير المتوقع امتلاك البنوك المصرية سندات في بنك كريدي سويس، نظراً لأنها لا تدخل في تلك النوعية من السندات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري، أعلن عدم وجود ودائع من البنوك المصرية في بنك سيليكون فالي، مشيراً إلى أن الشركات والأفراد استلموا ودائعهم بالكامل من بنك سيليكون فالي.

وقال الأتربي، إن القطاع المصرفي المصري به جزء ضئيل جدا من السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وأضاف أنه لا توجد مشكلة في البنوك المصرية، ولديها كامل الاحتياطيات، ويزيد متوسط معدل كفاية رأس المال على 20%، وهي نسبة أكبر من المطلوبة في معدلات "بازل".

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