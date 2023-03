أغلى 10 ولايات أميركية للتقاعد.. مليون دولار لا تكفي!

رغم كونها أغلى مدينة للعيش في جميع أنحاء العالم، فإن نيويورك هي أسوأ الولايات الأميركية التي يمكن التقاعد فيها، وفقاً لتقرير "WalletHub" للتعاقد 2023، والتي قارنت جميع الولايات الخمسين عبر 3 فئات رئيسية: القدرة على تحمل التكاليف، وجودة الحياة، والرعاية الصحية.

بالنسبة لمقياس القدرة على تحمل التكاليف، استخدمت "WalletHub" بيانات من وكالات مختلفة مثل مكتب الإحصاء الأميركي ومجلس المجتمع والبحوث الاقتصادية.

ونظر التصنيف إلى تكلفة المعيشة المعدلة، والملاءمة العامة للضرائب والتكلفة السنوية للخدمات المنزلية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبينما احتلت نيويورك المرتبة العاشرة في فئة جودة الحياة والمرتبة 16 في مجال الرعاية الصحية، فقد احتلت المرتبة 50 من حيث القدرة على تحمل التكاليف. ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب وجود ثاني أعلى تكلفة معيشية معدلة، بعد ألاسكا، وثالث أعلى معدل ضرائب، وفقاً لـ "WalletHub".

وحتى مليون دولار من مدخرات التقاعد ستغطي تكاليف معيشتك لحوالي 14 عاماً فقط، وعادةً ما يستمر جزء بسيط لاستكمال ما يصل إلى 25 عاماً أو أكثر من التقاعد.

ووجد التقرير أن ولاية نيوجيرسي تصنف كونها ثاني أغلى ولاية تتقاعد فيها.

وفيما يلي أغلى 10 ولايات للتقاعد، وفقاً لـ WalletHub:

نيويورك

نيو جيرسي

فيرمونت

ماساتشوستس

ماريلاند

واشنطن

كونيتيكت

مين

إلينوي

أوريغون

وقد يبدو التقاعد مختلفاً بالنسبة للجميع، وهناك عدة عوامل يجب مراعاتها. في حين أن تكلفة المعيشة في الولاية غالباً ما تكون مهمة، فقد يفكر المتقاعدون أيضاً في مدى قربهم من الأسرة ومدى سهولة حصولهم على الرعاية الصحية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وفقاً لما ذكره الأستاذ في جامعة "كاليفورنيا"، و"لوس أنجلوس"، آلان كاستل، ومؤلف كتاب "Better with Age: The Psychology of Successful Aging".

وقال كاستل إذا كنت ستعيش على دخل ثابت في التقاعد، فمن المهم مراجعة ميزانيتك والتزاماتك المالية المستقبلية بانتظام.

وقال: "في بعض الأحيان تحتاج عادات الإنفاق لدينا إلى إعادة تقييم، ويمكن استخدام العديد من الخصومات الكبيرة لخفض الفواتير". "قد يكون من المفيد أيضاً التفكير في تقليص أو تقليل بعض التكاليف التي لم تعد هناك حاجة إليها".