"العريان" ينتقد صفقة "كريدي سويس".. لكنه يراها الخيار الأكثر منطقية!

قال الخبير الاقتصادي، محمد العريان، إن صفقة "UBS Group AG" المتسرعة لشراء منافسها المحاصر "كريدي سويس"، لم تكن الحل الأفضل، لكنها كانت الخيار الأكثر منطقية من بين الخيارات المتاحة.

وأضاف كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز": "لم يكن هذا هو الحل الأفضل، لكنه سيطر على الحلين الآخرين، وهما إما التأميم، أو محاولة تصفية البنك". وتابع "إنه ليس واضحاً، ولكن من بين الخيارات المتاحة، كان هذا هو أفضل خيار يمكن أن يكون لديهم".

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ويرى العريان أن استحواذ "UBS" كان بمثابة "إنقاذ"، والتي باتت عبارة مروعة لدرجة أن الجميع يتجنبها. إذ يبذل المنظمون قصارى جهدهم ليقولوا إنها ليست خطة إنقاذ، لكن بعد ذلك لا يمكنهم شرح سبب استخدام الأموال، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وافق "UBS" على شراء "كريدي سويس" في صفقة تاريخية توسطت فيها الحكومة حيث يتسابق المسؤولون في جميع أنحاء العالم لاحتواء أزمة مصرفية منتشرة. وبموجب الاتفاق سيدفع البنك السويسري 3 مليارات فرنك (3.25 مليار دولار) لمنافسه في صفقة شاملة لجميع الأسهم تتضمن ضمانات حكومية واسعة ومخصصات للسيولة.

الخطة، التي تم التفاوض عليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتطلع إلى معالجة تدفقات العملاء إلى الخارج والانهيار الهائل في أسهم وسندات "كريدي سويس" خلال الأسبوع الماضي بعد انهيار عدد قليل من البنوك الأميركية.

وفي الولايات المتحدة، استمرت الأخبار في التدفق حول بنك "فيرست ريبابليك"، والذي أفادت "بلومبرغ"، أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني له مرة أخرى من قبل شركة "ستاندرد آند بورز" غلوبال، بعد أيام من قيام شركة التصنيف بتخفيض المقرض إلى غير المرغوب فيه. في الأسبوع الماضي، وافقت مجموعة من الشركات المالية الكبرى على إيداع 30 مليار دولار في الودائع لدى البنك.

وقال العريان إنه إلى جانب الأخبار المتعلقة بصفقة "يو بي إس – كريدي سويس"، وكيفية استجابة المساهمين لها، سيراقب المتداولون "First Republic"، ومع تخفيض التصنيف الائتماني للمقرض مرة أخرى من قبل "ستاندرد آند بورز"، فهذا من شأنه أن يجعل حياة "فيرست ريبابليك" أكثر صعوبة.

وردا على سؤال عما إذا كان قلقاً بشأن المؤسسات الأخرى المعروف عنها وجود مشكلات، أو ما إذا كان الأسوأ قد يكون في الماضي، قال العريان: "لا أعرف - لأنه حتى البنوك التي ليس لديها مشكلات - تصادف وجودها في الحي الخطأ - وقد تعاني من عمليات سحب الودائع".

وقال العريان: "قضيت الكثير من الوقت في الأسبوع الماضي في التحدث إلى الأشخاص الذين يسألونني سؤالاً بسيطاً: "هل ودائعي آمنة؟"وأقول: "نعم، إنها آمنة". ثم يسألونني السؤال التالي: ماذا سأفقد إذا قمت بنقلهم إلى أكبر البنوك؟، "ومن الصعب المجادلة بأنك ستفقد شيئاً. لذلك يفعل الناس شيئاً ربما لا يكون عقلانياً، ولكنه مفهوم تماماً".