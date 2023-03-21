عملاق إدارة الأصول الأميركية "فانغارد" يغلق مكتبه في الصين

ستغلق مجموعة "فانغارد" الأميركية العملاقة للصناديق مكتبها الرئيسي في شنغهاي وتخرج من مشروع مشترك مع مجموعة "آنت غروب"، وهي خطوات ستنهي وجودها الذي دام 6 سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيأتي الخروج الكامل من سوق الصناديق الصينية البالغة قيمته 27 تريليون يوان (3.92 تريليون دولار) بعد نحو عامين من إعلان الشركة أنها لن تسعى إلى إنشاء وحدة إدارة أموال، في تحول عن الخطط التوسعية السابقة الطموحة في السوق.

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من جانبها، قالت شركة "آنت"، إن المشروع المشترك وخدمة الاستشارات المالية "يعملان كالمعتاد"، بينما لم ترد "فانغارد" على طلب التعليق من جانب "CNBC".

يذكر أن لدى "فانغارد" – ثاني أكبر شركة إدارة أصول في العالم - 7.1 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وتمتلك حصة 49% في المشروع المشترك الذي تسيطر عليه "آنت غروب".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن المحادثات كانت سرية، إن "آنت" تلقت إخطارا بشأن الانسحاب المزمع وتفكر في الاستحواذ على حصة "فانغارد".

ويتناقض الخروج المخطط مع التوسعات في الصين من قبل المنافسين الأميركيين مثل "بلاك روك"، و"فيداليتي" في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت أذرع إدارة الأصول البنكية في جي بي مورغان ومورغان ستانلي الموافقة على الملكية الكاملة لعملياتها الحالية في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وتتجه "فانغارد" لإغلاق مكتبها في شنغهاي، وهو كيان منفصل عن الشركة المشتركة مع فرقها الخاصة بالمنتجات والتكنولوجيا، وتسريح الموظفين هناك، وفقاً لاثنين من المصادر.

وقال أحد المصادر إن الشركة الأميركية أخطرت حكومة شنغهاي المحلية.

يذكر أن المشروع المشترك المعروف باسم "Vanguard-Ant JV"، قال في بيان سابق أن لديها 3 ملايين مستثمر اعتباراً من يناير 2022. وتعتمد خدمات محفظة صناديقها بشكل كبير على الأتمتة.